Feyzioğlu: Koruyucu avukatlık sistemini getirmek istiyoruz 0:00 / 0:00

AA

Kahramanmaraş Barosu tarafından düzenlenen Cumhuriyet Kupası Türkiye Avukat Spor Oyunları etkinliğine katılmak üzere kente gelen Feyzioğlu, 23 Nisan-31 Ekim 2023'te Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde düzenlenecek EXPO 2023 alanını ziyaret etti.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek'ten bilgi alan Feyzioğlu ve beraberindekiler, daha sonra EXPO 2023 tanıtım filmini izledi.

Feyzioğlu, ziyareti sırasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, göreve geldiklerinden bu yana çok çalıştıklarını ve hedefledikleri projelerin 3'te 2'sini kimseyle kavga etmeden güzel iletişimlerle hayata geçirdiklerini söyledi.

Bir meslek örgütünün en önemli görevinin meslektaşlarını korumak olduğunu belirten Feyzioğlu, bu sayede yaklaşık 50-60 bin genç avukatın asgari ücret tarifesinden iş almaya başladığını ifade etti.

Medyada görüldüğü gibi lüks arabalardan inen, kapıları birileri tarafından açılan iyi giyimli avukatların gerçeği yansıtmadığını anlatan Feyzioğlu, şöyle devam etti:

"60 bin avukatımız, gerçekten geçim derdinde ve çok büyük bir sıkıntı içerisinde. Sayımız çok kontrolsüz bir biçimde arttı. Biz, asgari ücret tarifesini meslektaşlarımız açıkta kalmasın diye Maliye ve Adalet Bakanlığı ile gayet güzel iletişim içerisinde enflasyonun iki katı oranında 2 yıldır artırıyoruz. 3'üncü yılda yine aynı şekilde yapacağımızın taahhüdünü veriyorum. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonumuz gerçekten avukatı sarmış sarmalamış durumda. Avukatın yatarak tedavisi bizdedir. Meslektaşlarımız 1 lira bile ödeme yapmaz. 8 yılda çok büyük başarıdır, 170 hastane 70 vilayette biz üstlenmiş durumdayız. Meslektaşlarımız bir imza atarak tedavilerini oluyor. Eşleri, bakmakla yükümlü oldukları çocukları bu sisteme dahil. Meslektaşlarımızı namerde muhtaç etmedik. Sorunlar var mı? Evet, çok fazla sorun var. Şimdi koruyucu avukatlık hizmetini getirmek istiyoruz. Bir Alman, bir İsveçli, hukuki işlem yapmadan önce nasıl 'ben avukatıma danışayım' fikrine sahipse, yani iş işten geçtikten sonra avukata gitmek, mahkemeye düşmek yerine işi yaparken avukata danışacak."

"HİÇBİR ŞEY OLAMAZSAM AVUKAT OLURUM' DEVRİ BİTMİŞTİR"

Feyzioğlu, vatandaşlar için bir hukuki koruma statüsü planlama gayreti içerisinde olduklarına işaret ederek, her Türk vatandaşının, başı sıkıştığında ücret ödemeden sigortadan parasını almak suretiyle avukatın yardımından yararlanabileceğini söyledi.

Özellikle alış, veriş işlemlerinin avukatların bulunduğu ortamda yapılması adına da bir çalışma başlattıklarını anlatan Feyzioğlu, "Bunu başaracağız çok önemli çalışmalar yaptık bunları da devam ettireceğiz ama en önemlisi başardığımızın altını çizerek söyleyeyim biz 20 yıllık bir hayali geçekleştirdik. Hukuk mesleklerine giriş sınavı getirdik. Artık 'ben hiçbir şey olamazsam avukat olurum' devri bitmiştir. Bundan sonra mezun olan gençler avukatlık stajına başlamadan önce hukuk mesleklerine giriş sınavını geçmek zorunda. Hakimlik ve savcılık adaylığı avukatlık stajına başvuracak gençlerimiz 2024 senesinden itibaren sınava girecek. Bu muazzam bir kaliteyi sağlayacak." diye konuştu.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ise Feyzioğlu'nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.