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        Kamyona arkadan çarpan otomobilin 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücüsü öldü

        TEKİRDAĞ´ın Ergene ilçesinde ışıklarda bekleyen kamyona arkadan çarpan otomobilin ehliyetsiz sürücüsü Kayra G. (17), hayatını kaybetti. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 21:15 Güncelleme: 09.01.2024 - 21:20
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        Kamyona arkadan çarpan otomobilin 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücüsü öldü
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        TEKİRDAĞ´ın Ergene ilçesinde ışıklarda bekleyen kamyona arkadan çarpan otomobilin ehliyetsiz sürücüsü Kayra G. (17), hayatını kaybetti. 

        Kaza, akşam saatlerinde Ergene ilçesinin Marmaracık Mahallesi ışıklı kavşakta meydana geldi. İddiaya göre, Kayra G., babasına ait 39 LC 039 plakalı otomobil ile gezmeye çıktığı sırada kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen İ.K. yönetimindeki gıda malzemesi yüklü 61 K 15287 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil kamyonun altına girdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede otomobil sürücüsü Kayra G.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücünün cansız bedeni Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kamyon sürücüsü İ.K.'nın gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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