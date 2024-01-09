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        Tekirdağ'da buzlanma nedeniyle devrilen tır ulaşımda aksamaya neden oldu

        Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kar yağışı sonrası oluşan buzlanma nedeniyle bir tırın devrilmesi sonucu Tekirdağ - Edirne kara yolunda trafikte aksama yaşandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 19:16 Güncelleme: 09.01.2024 - 19:20
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        Tekirdağ'da buzlanma nedeniyle devrilen tır ulaşımda aksamaya neden oldu
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        Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kar yağışı sonrası oluşan buzlanma nedeniyle bir tırın devrilmesi sonucu Tekirdağ - Edirne kara yolunda trafikte aksama yaşandı.

        Kaza, Tekirdağ - Edirne D110 kara yolu Malkara girişinde meydana geldi.

        Emre E. yönetimindeki sanayi malzemesi yüklü 59 AEN 048 plakalı tır, yoğun kar yağışı sonucu oluşan buzlanma nedeniyle trafik levhalarına çarparak devrildi. Sürücü kazada yara almadı.

        Tekirdağ ile Edirne'yi birbirine bağlayan kara yolunda tır kaldırılana kadar ulaşım aksadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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