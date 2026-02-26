Canlı
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Haberleri

        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 8 şüpheli gözaltına alındı

        Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucu maddeyle yakalanan 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Giriş: 26.02.2026 - 09:00
        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde yaptığı kontrollerde şüphe üzerine 8 kişiyi durdurdu.

        Şüphelilerin üst aramalarında 28 sentetik ecza hap ve 30 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.



