Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Haberleri

        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Almanca kursunda A1 seviyesini tamamlayan 27 kursiyer, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı sertifikalarını aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2026 - 09:18 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Almanca kursunda A1 seviyesini tamamlayan 27 kursiyer, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı sertifikalarını aldı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türk - Macar Kültür Evi'nin "Dil Eğitim Merkezi" olarak hizmet vermeye başlamasının ardından açılan kursta ilk etapta 27 kursiyer mezun oldu.

        Program, Kültür Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürlüğünce, Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında ve Süleymanpaşa Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle gerçekleştirildi.

        Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası'nda düzenlenen sertifika törenine Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürü Hasan Hüseyin Elverişli ve Süleymanpaşa Halk Eğitim Merkezi Müdürü Erdem Zeray katıldı.

        Kursiyerlere sertifikaları verildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Yüceer, belediye olarak eğitimi her alanda desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

        - Barbaros Mahallesi'nde halk sofrası kuruldu

        Süleymanpaşa Belediyesince düzenlenen "Halk Sofraları" iftar programları devam ediyor.

        Ramazan ayı boyunca farklı mahallelerde kurulan iftar sofraları, Barbaros Mahallesi'nde kuruldu.

        Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, iftar öncesi vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

        Konuşmaların ardından dua edildi, okunan ezanla oruçlar açıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        Bıçağı restorandan çalmış! Dubai'ye bilet almış!
        Bıçağı restorandan çalmış! Dubai'ye bilet almış!
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!
        "Osimhen Galatasaray'ın kalbi"
        "Osimhen Galatasaray'ın kalbi"
        Clinton çifti ifade vermeye hazırlanıyor
        Clinton çifti ifade vermeye hazırlanıyor
        Kahreden acı anneyi de aldı!
        Kahreden acı anneyi de aldı!
        ABD-İran hattında kritik görüşme
        ABD-İran hattında kritik görüşme
        Osimhen Galatasaray tarihine geçti!
        Osimhen Galatasaray tarihine geçti!
        Polis memuru kuyumcudan 5 kilo altın çalmıştı! Kahreden savunma!
        Polis memuru kuyumcudan 5 kilo altın çalmıştı! Kahreden savunma!
        BES’te işveren katkısına dikkat!
        BES’te işveren katkısına dikkat!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı etkili olacak
        Sağanak yağmur ve kar yağışı etkili olacak
        "Turu geçtik ama çok büyük ders aldık!"
        "Turu geçtik ama çok büyük ders aldık!"
        Küba ABD çıkışlı tekneye ateş açtı
        Küba ABD çıkışlı tekneye ateş açtı
        Ünlülerin Galatasaray coşkusu
        Ünlülerin Galatasaray coşkusu
        7'den 70'e "çağın hastalığı" deniyor!
        7'den 70'e "çağın hastalığı" deniyor!
        Ramazan’da hurmanın saymakla bitmeyen faydaları
        Ramazan’da hurmanın saymakla bitmeyen faydaları
        Türkiye'ye özel pick-up geliyor
        Türkiye'ye özel pick-up geliyor
        Esnaftan 'yemek kartı' isyanı
        Esnaftan 'yemek kartı' isyanı
        Bebekli aileye silah çeken zanlı yakalandı
        Bebekli aileye silah çeken zanlı yakalandı
        94 yıl süren tapu davasının süreci Habertürk’te
        94 yıl süren tapu davasının süreci Habertürk’te

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk Mehmetçikle iftar yaptı
        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk Mehmetçikle iftar yaptı
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 8 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 8 şüpheli gözaltına alındı
        Kamyonet ve otomobile çarpıp takla atan motosikletin sürücüsü yaralandı; ka...
        Kamyonet ve otomobile çarpıp takla atan motosikletin sürücüsü yaralandı; ka...
        Bin 250 koli erzak hazırlandı
        Bin 250 koli erzak hazırlandı
        27 kursiyer Almanca A1 sertifikasını aldı
        27 kursiyer Almanca A1 sertifikasını aldı