Tekirdağ Valisi Recep Soytürk Mehmetçikle iftar yaptı

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, 8. Mekanize Piyade Tugayı'nda vatani görevini yapan askerlerle iftar yaptı. Vali Soytürk, askerlik görevini yapan er ve erbaşlarla bir süre sohbet etti. Mehmetçikle iftar yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Soytürk, askerlere hayırlı ramazanlar diledi. Programa, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aytuğ Yörüyüş, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Yüzbaşı Can Çakıcı ve Askeralma Bölge Başkanı Albay Tezcan Taşkıran katıldı.

