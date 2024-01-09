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        Trakya'da kar yağışı ve kuvvetli rüzgar (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 14:12 Güncelleme: 09.01.2024 - 14:12
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        Trakya'da kar yağışı ve kuvvetli rüzgar (2)
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        TEKİRDAĞ'IN4 İLÇESİNDE OKULLARDA EĞİTİME ARA VERİLDİ

        Tekirdağ'da etkili olan kuvvetli rüzgar ve kar yağışı nedeniyle valilik tarafından, 4 ilçede eğitimi bugün ve yarın ara verildi. Süleymanpaşa ve Şarköy ilçelerinde taşımalı eğitim kapsamındaki okullar öğleden sonra tatil olurken, Muratlı ve Malkara ilçelerinde bugün ve yarın tatil edildi. Valilikten yapılan açıklamada, "Meteoroloji raporlarına göre yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle, Süleymanpaşa ve Şarköy ilçelerimizde 09 Ocak 2024 salı günü temel eğitim ve öğretim okullarında taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimiz için eğitim öğretime öğleden sonra; Malkara ilçemizde 09 Ocak salı günü, taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimiz için eğitim-öğretime öğleden sonra ve 10 Ocak 2024 çarşamba günü resmi ve özel tüm temel eğitim ve ortaöğretim okullarımızda 1 gün süre ile Muratlı ilçemizde resmi ve özel tüm temel eğitim ve ortaöğretim okullarımızda 09 Ocak Salı günü öğleden sonra ve 10 Ocak çarşamba günü 1 gün süre ile tatil edilmiştir" denildi.

        KIRKLARELİ'DE MOTOSİKLETLERİN TRAFİĞE ÇIKIŞI DURDURULDU

        Kırklareli'deki olumsuz hava koşulları nedeniyle valilik tarafından motosiklet, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkışı ikinci duyuruya kadar yasaklandı. Açıklamada, "İlimiz genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle, trafik seyir ve can güvenliği için, bir sonraki duyuruya kadar, 09.01.2024 salı günü itibariyle, motosiklet, elektrikli  skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilmeyecektir" ifadeleri kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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