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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Tekirdağ'da arı yetiştiricilerine "arı keki" dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 14:15 Güncelleme: 08.01.2024 - 14:15
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        Tekirdağ'dan kısa kısa
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        Tekirdağ'da arı yetiştiricilerine "arı keki" dağıtıldı.

        Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre il genelinde 508 yetiştiriciye 91 ton 440 kilogram arı keki verildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, üreticilere destek olduklarını belirtti.

        Yetiştiricilerin bal üretimi yapılmayan dönemlerde kovanlarına ilave yem vermeleri gerektiğini dile getiren Albayrak, "Saray ilçesinde de 89 kişiye 16 ton 20 kilogram arı keki dağıtımı yapıldı. Tekirdağ'da arıcılığın gelişmesi için çaba gösteriyoruz. Arıcılık konusunda uygulamaya koyduğumuz projeler arıcılık faaliyetlerinin geliştirilmesine, üreticilerimizin ek gelir imkanı elde edebilmelerine ve tarımsal üretimde verimlilik artışına katkı sağlıyor. Tarım ve hayvancılığa artı değer kazandırmak ve üreticilerimizin zorlukları aşmalarına yardımcı olmak için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

        - Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'a ziyaret

        Tekirdağ İl Afet ve Acil Durum Müdürü Tezcan Buçan, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ı ziyaret etti.

        Buçan ve Albayrak, görüş alışverişinde bulunarak bir süre sohbet etti.

        Buçan, Albayrak'a yürütülen çalışma ve faaliyetler ile ilgili bilgi verdi.

        Albayrak'ta Buçan'a teşekkür ederek, güncel konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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