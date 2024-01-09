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        Tekirdağ'da iş yeri ve otomobil kurşunladıkları iddiasıyla 5 şüpheli tutuklandı

        Tekirdağ'da iş yeri ve otomobil kurşunladıkları iddia edilen 5 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 13:22 Güncelleme: 09.01.2024 - 13:30
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        Tekirdağ'da iş yeri ve otomobil kurşunladıkları iddiasıyla 5 şüpheli tutuklandı
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        Tekirdağ'da iş yeri ve otomobil kurşunladıkları iddia edilen 5 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çorlu ilçesinde iş yeri ve otomobil kurşunlanması olayını gerçekleştiren zanlıların yakalanması için operasyon düzenledi.

        Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, fişek ve çalıntı motosiklet ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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