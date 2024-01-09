Tekirdağ'da iş yeri ve otomobil kurşunladıkları iddiasıyla 5 şüpheli tutuklandı

Tekirdağ'da iş yeri ve otomobil kurşunladıkları iddia edilen 5 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çorlu ilçesinde iş yeri ve otomobil kurşunlanması olayını gerçekleştiren zanlıların yakalanması için operasyon düzenledi.

Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, fişek ve çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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