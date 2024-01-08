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        Tekirdağ'da sahil yosunla kaplandı

        TEKİRDAĞ'daetkili olan lodos sonrası sahil şeridi deniz dibinden kopan yosunlar ile kaplandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 12:57 Güncelleme: 08.01.2024 - 13:00
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        Tekirdağ'da sahil yosunla kaplandı
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        TEKİRDAĞ'daetkili olan lodos sonrası sahil şeridi deniz dibinden kopan yosunlar ile kaplandı.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün fırtına uyarısının ardından Marmara Denizi'nde lodos etkili oldu. Lodos nedeniyle Tekirdağ'da balıkçılar, teknelerini balıkçı barınağına çekti. Lodos nedeniyle denizin dibinden kopan yosunlar, Tekirdağ sahilini kapladı. Süleymanpaşa ilçesi kıyısında biriken yosunlar, sahil şeridini yer yer kızıla boyadı. Süleymanpaşa Belediyesi ekipleri, yosunları temizlemek için çalışma başlattı. Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, "Yaklaşık 2 gündür esen lodos ile beraber, açıkta ve denizin dibinde bulunan kızıl yosunlar kıyılara vurdu. Bu durum mevsimseldir ve dönem dönem kıyılarda oluşur. Korkulacak bir şey yok. Vatandaşlarımız rahat rahat taze balık tüketebilirler" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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