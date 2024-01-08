Tekirdağ'da asayiş

Çorlu ilçesinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cemaliye Mahallesi'nde bir evde ruhsatsız tabanca bulunduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.

Ekipler, S.F'nin evinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirdi.

Ev sahibi gözaltına alındı.

- Üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli yakalandı

Çerkezköy ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri M.A'yı durdurdu.

Üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

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