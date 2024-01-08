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        Tekirdağ'da asayiş

        Çorlu ilçesinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 11:05 Güncelleme: 08.01.2024 - 11:05
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        Tekirdağ'da asayiş
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        Çorlu ilçesinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cemaliye Mahallesi'nde bir evde ruhsatsız tabanca bulunduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.

        Ekipler, S.F'nin evinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirdi.

        Ev sahibi gözaltına alındı.

        - Üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli yakalandı

        Çerkezköy ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri M.A'yı durdurdu.

        Üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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