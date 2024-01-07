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        Okul Sporları Gençler Bilek Güreşi Grup Müsabakaları Tekirdağ'da yapıldı

        Okul Sporları Gençler Bilek Güreşi Grup Müsabakaları Tekirdağ'da yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 13:57 Güncelleme: 07.01.2024 - 14:35
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        Okul Sporları Gençler Bilek Güreşi Grup Müsabakaları Tekirdağ'da yapıldı
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        Okul Sporları Gençler Bilek Güreşi Grup Müsabakaları Tekirdağ'da yapıldı.

        İsmet İnönü Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyona, 14 şehirden 433 sporcu katıldı.

        Programda konuşan Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, tüm sporculara başarılar diledi.

        Sporun uluslararası katkılarından dolayı önem verilmesi gereken bir alan olduğunu ifade eden Soytürk, "Gençsiniz, dinamiksiniz ve zekisiniz. Türk toplumunun milli ve manevi değerleriyle Türkiye'mizin geleceğinde sizler var olacaksınız. Gelecek sizindir ve onu size emanet edeceğiz. Bu bilinçle çalışmalarınızı devam ettirmenizi temenni ediyor, hepinize başarılar diliyorum." diye konuştu.

        Soytürk, daha sonra sporcularla fotoğraf çektirdi.

        Programa, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün de katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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