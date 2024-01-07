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        Tekirdağlı balıkçılar yeni yılda bol hamsi ve istavrit umuduyla denize açılacak

        MESUT KARADUMAN - Av sezonunun başında daha çok lüferle yüzü gülen Tekirdağlı balıkçılar, yeni yılda bol hamsi ve istavrit umuduyla denize açılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 11:01 Güncelleme: 07.01.2024 - 11:03
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        Tekirdağlı balıkçılar yeni yılda bol hamsi ve istavrit umuduyla denize açılacak
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        MESUT KARADUMAN - Av sezonunun başında daha çok lüferle yüzü gülen Tekirdağlı balıkçılar, yeni yılda bol hamsi ve istavrit umuduyla denize açılacak.

        Av yasağının sona erdiği 1 Eylül 2023 itibarıyla denize açılan balıkçılar, limana daha çok lüferle döndü.

        Bir süre sonra Marmara'da lüferin azalmasının ardından balıkçılar, Karadeniz'e giderek orada avlanmaya devam etti.

        Balıkçılar geçen ay Tekirdağ'a döndükten sonra yeni umutlarla denize açılmadan önce Süleymanpaşa Balıkçı Barınağı'nda ağlarını onardı.

        Yeni yılda derya kuzularının peşine düşecek olan tayfalar limana hamsi ve istavrit dolu ağlarla dönmek istiyor.

        Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, balıkçıların yeni yılda daha bereketli bir sezon beklediğini söyledi.

        Sezon başında genelde iri balıkların ağlarına takıldığını aktaran Pehlivanoğlu, "Yeni yılda balıkçıların umudu hamsi ve istavrit. Havaların soğumasıyla da balıklar daha çok yağlanmış olacak. Balığın artmasını da bekliyoruz. Vatandaşlar taze ve uygun fiyata balık yiyecektir diye ümit ediyoruz. Balığın bol olması hem balıkçıyı hem de vatandaşı sevindiriyor." dedi.

        Pehlivanoğlu, nisan ayına kadar balıkçıların nasiplerini aramak için avlanmaya devam edeceğini aktardı.

        Tekirdağ'da hamsi ve istavrit bolluğu olmazsa balıkçıların Karadeniz'e gideceğini anlatan Pehlivanoğlu, "Balıkçılar kış balıkçılığına devam edecek artık. Kışın da daha çok hamsi ve istavrit oluyor. Hamsi ve istavrit olursa burada avlanacaklar. Eğer burada balık az olursa tekneler Karadeniz'e gidecek. Bugüne kadar balıkçıların istediği bollukta avcılık olmasa da bundan sonra bol miktarda hamsi ve istavrit olacağını ümit ediyoruz." diye konuştu.

        Balıkçı Erdal Coşkunçay da balıkçıların yeni yılda özelikle hamsi ve istavritin peşinde olacaklarını belirtti.

        Havaların soğumasıyla özellikle hamsinin bol olmasını umut ettiklerini dile getiren Coşkunçay, "Karadeniz'de hamsi güzeldi. Hamsi orada bol olmaya devam edecek gibi. Bazı tekneler de buradan avlanmak için Karadeniz'e gidebilir. Yeni yılda derya kuzuları neredeyse tekneler oralarda avlanacak. Havaların biraz daha soğumasıyla hamsi daha bol olacaktır." dedi.

        Balıkçı Önder Dedeler ise sezonun yarısını tamamladıklarını, kıyıya bol balıkla dönmek için denize ağ atmaya devam edeceklerini ifade etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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