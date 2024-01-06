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        Tekirdağ'da "Türk Siyasetinde Kadın Temsili ve Kadının Yerel Siyasete Katılımı" konferansı düzenlendi

        Tekirdağ'da "Türk Siyasetinde Kadın Temsili ve Kadının Yerel Siyasete Katılımı" konferansı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 11:32 Güncelleme: 06.01.2024 - 11:32
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        Tekirdağ'da "Türk Siyasetinde Kadın Temsili ve Kadının Yerel Siyasete Katılımı" konferansı düzenlendi
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        Tekirdağ'da "Türk Siyasetinde Kadın Temsili ve Kadının Yerel Siyasete Katılımı" konferansı gerçekleştirildi.

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Türk Kadınları Topluluğu tarafından Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen konferansta Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çınar, "Yerel Siyasette Güncel Politikalar ve Kadın" başlıklı bir sunum yaptı.

        Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Gökmen Kantar, "Türk Siyasetinde Kadın Temsili", Dr. Öğretim Üyesi Miray Özden de "Yerel Siyasette Kadının Katılımı" başlıklı birer konuşma gerçekleştirdi.

        Programa, akademisyenler, kadın mahalle muhtarları ve öğrenciler katıldı.

        Konferansın sonunda konuşmacılara teşekkür belgesi takdim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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