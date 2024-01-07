AK Parti, 28 adayını açıklıyor Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a adaylığının tebliğ edilmesinin ardından, AK Parti'nin diğer adayları da belli olmaya başladı. İşte bugün açıklanması beklenen isimler ve adaylarının duyurulacağı iller..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün düzenlenecek aday tanıtım toplantısında 12'si büyükşehir 28 belediye başkan adayını resmen duyuracak. Merakla beklenen İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayının eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum olduğu ve Kurum'a kararın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından dün akşam tebliğ edildiği öğrenildi.

Bugün İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde saat 14.00'da düzenlenecek toplantıda Kurum'un isminin resmen duyurulacağı ve diğer 27 adayın isminin de açıklanacağı kaydedildi.

Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından belediye başkan adaylarının açıklanması beklenen iller de şöyle;

Büyükşehirler;

1- İstanbul

2.-Kocaeli

3.-Eskişehir

4.-Bursa

5.-Denizli

6.-Balıkesir

7.-Aydın

8.-Samsun

9.- Erzurum

10-Muğla

11.-Ordu

İller;

1.Giresun

2.Elazığ

3.Edirne

4.Düzce

5.Bitlis

6.Bingöl

7.Çanakkale

8.Çankırı

9.Kastamonu

10.Rize

11.Sinop

12.Tokat

13.Yalova

14.Isparta

15.Artvin

REKLAM

"KAZANMA AZMİMİZİN İFADESİ OLACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 gün önce yaptığı açıklamada, "Bizim yapacağımız açıklamalar A'dan Z'ye hem sürprizdir hem de inşallah partimizin yerel yönetim seçimlerindeki kazanma azminin ifadesi olacak" ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan, seçim beyannamesini de yeni konferans salonunda açıklayacaklarını belirtmişti.

KURUM'DAN İLK AÇIKLAMA

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Murat Kurum da ilk açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı: "Ekibimizle, tüm arkadaşlarımla birlikte çıkacağız. 16 milyon İstanbullu için çıkacağız. Burada İstanbul'un karmaşışını, düzensizliğini, insanlarımızın deprem riski kaygısını hep birlikte ortadan kaldırmak için tüm ekibimizle, tüm arkadaşlarımızla, ki uzun zamandır benimle beraber çalışıyorsunuz."

İŞTE MUHTEMEL ADAYLAR

Öte yandan hem bugün hem de 15 Ocak'ta açıklanacak muhtemel adayların isimleri de ortaya çıktı. İşte adaylık kararı tebliğ edilen Kurum ve diğer illerin muhtemel adayları:

İstanbul - Murat Kurum

Kocaeli - Tahir Büyükakın

Eskişehir - Nebi Hatipoğlu

Erzurum - Mehmet Sekmen

Denizli - Osman Zolan

Bursa - Ali Nur Aktaş

Aydın - Mustafa Savaş

Balıkesir - Yücel Yılmaz

Mardin - Veysi Şahin

Muğla - Aydın Ayayadın (Eski CHP Milletvekili)

Samsun - Halit Doğan

Ordu - Hilmi Güler

Giresun - Aytekin Şenliklioğlu

Elazığ - Şahin Şerifoğulları

Artvin - Mehmet Kocatepe

Edirne - Belgin İba

Düzce - Faruk Özlü

Bitlis - Nesrullah Tanğlay

Bingöl - Erdal Arıkan

Çanakkale - Jülide İskenderoğlu

Çankırı - Hüseyin Filiz

Kastamonu - Tahsin Babas

Rize - Rahmi Metin

Sinop - Yakup Üçüncüoğlu

Tokat - Eyüp Eroğlu

Yalova - Mustafa Tutuk

Isparta - Şükrü Başdeğirmen

Bayburt - Abdurrahman Polattimur

AK Parti’nin İstanbul adayı Murat Kurum Haberi Görüntüle

AK Parti’nin 3 büyükşehir adayı belli oldu Haberi Görüntüle