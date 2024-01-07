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        Haberler Gündem Politika AK Parti Belediye Başkan Adayları bugün açıklanıyor: İşte AK Parti'nin muhtemel adayları

        AK Parti, 28 adayını açıklıyor

        Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a adaylığının tebliğ edilmesinin ardından, AK Parti'nin diğer adayları da belli olmaya başladı. İşte bugün açıklanması beklenen isimler ve adaylarının duyurulacağı iller..

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.01.2024 - 10:11 Güncelleme: 07.01.2024 - 11:18
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        AK Parti, 28 adayını açıklıyor
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün düzenlenecek aday tanıtım toplantısında 12'si büyükşehir 28 belediye başkan adayını resmen duyuracak. Merakla beklenen İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayının eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum olduğu ve Kurum'a kararın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından dün akşam tebliğ edildiği öğrenildi.

        Bugün İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde saat 14.00'da düzenlenecek toplantıda Kurum'un isminin resmen duyurulacağı ve diğer 27 adayın isminin de açıklanacağı kaydedildi.

        Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından belediye başkan adaylarının açıklanması beklenen iller de şöyle;

        Büyükşehirler;

        1- İstanbul

        2.-Kocaeli

        3.-Eskişehir

        4.-Bursa

        5.-Denizli

        6.-Balıkesir

        7.-Aydın

        8.-Samsun

        9.- Erzurum

        10-Muğla

        11.-Ordu

        İller;

        1.Giresun

        2.Elazığ

        3.Edirne

        4.Düzce

        5.Bitlis

        6.Bingöl

        7.Çanakkale

        8.Çankırı

        9.Kastamonu

        10.Rize

        11.Sinop

        12.Tokat

        13.Yalova

        14.Isparta

        15.Artvin

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        "KAZANMA AZMİMİZİN İFADESİ OLACAK"

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 gün önce yaptığı açıklamada, "Bizim yapacağımız açıklamalar A'dan Z'ye hem sürprizdir hem de inşallah partimizin yerel yönetim seçimlerindeki kazanma azminin ifadesi olacak" ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan, seçim beyannamesini de yeni konferans salonunda açıklayacaklarını belirtmişti.

        KURUM'DAN İLK AÇIKLAMA

        AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Murat Kurum da ilk açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı: "Ekibimizle, tüm arkadaşlarımla birlikte çıkacağız. 16 milyon İstanbullu için çıkacağız. Burada İstanbul'un karmaşışını, düzensizliğini, insanlarımızın deprem riski kaygısını hep birlikte ortadan kaldırmak için tüm ekibimizle, tüm arkadaşlarımızla, ki uzun zamandır benimle beraber çalışıyorsunuz."

        İŞTE MUHTEMEL ADAYLAR

        Öte yandan hem bugün hem de 15 Ocak'ta açıklanacak muhtemel adayların isimleri de ortaya çıktı. İşte adaylık kararı tebliğ edilen Kurum ve diğer illerin muhtemel adayları:

        İstanbul - Murat Kurum

        Kocaeli - Tahir Büyükakın

        Eskişehir - Nebi Hatipoğlu

        Erzurum - Mehmet Sekmen

        Denizli - Osman Zolan

        Bursa - Ali Nur Aktaş

        Aydın - Mustafa Savaş

        Balıkesir - Yücel Yılmaz

        Mardin - Veysi Şahin

        Muğla - Aydın Ayayadın (Eski CHP Milletvekili)

        Samsun - Halit Doğan

        Ordu - Hilmi Güler

        Giresun - Aytekin Şenliklioğlu

        Elazığ - Şahin Şerifoğulları

        Artvin - Mehmet Kocatepe

        Edirne - Belgin İba

        Düzce - Faruk Özlü

        Bitlis - Nesrullah Tanğlay

        Bingöl - Erdal Arıkan

        Çanakkale - Jülide İskenderoğlu

        Çankırı - Hüseyin Filiz

        Kastamonu - Tahsin Babas

        Rize - Rahmi Metin

        Sinop - Yakup Üçüncüoğlu

        Tokat - Eyüp Eroğlu

        Yalova - Mustafa Tutuk

        Isparta - Şükrü Başdeğirmen

        Bayburt - Abdurrahman Polattimur

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