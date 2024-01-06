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        Tekirdağ'da otomobillerin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde 3 otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 16:29 Güncelleme: 06.01.2024 - 16:39
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        Tekirdağ'da otomobillerin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde 3 otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, O.C.B. idaresindeki B1481TM Bulgaristan plakalı otomobil, Dinlenme Tesisleri mevkisinde aynı yönde seyreden S.M. yönetimindeki K9557AT Bulgaristan plakalı otomobile çarptı.

        Aynı güzergahta yol alan C.K. idaresindeki 34 UF 6630 plakalı otomobil de bu araçlara çarptı.

        Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine, olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada Sürücüler O.C.B. ve S.M. ile araçta yolcu olarak bulunan Z.M. yaralandı.

        Yaralılar, Çorlu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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