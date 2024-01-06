Tekirdağ'da kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, kaçak kazı yapan 6 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İshaklı Mahallesi'nde izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, bölgede yaptıkları denetimde kazı yapan 6 kişiyi suçüstü yakaladı.

Bölgede jeneratör ile kazıda kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan kişilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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