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        Haberler Gündem Türkiye "Bu toprakta izin var" temasıyla yürümek için Sarıkamış'ta toplandı

        Türkiye "Bu toprakta izin var" temasıyla yürümek için Sarıkamış'ta toplandı

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılı anma etkinlikleri çerçevesinde toplanan vatandaşlar yürüyüşe başladı. Yürüyüşe askeri birlikler de katıldı. Programa, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 09:52 Güncelleme: 07.01.2024 - 10:36
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        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılı anma etkinlikleri çerçevesinde toplanan vatandaşlar yürüyüşe başladı.

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        Türkiye'nin birçok ilinden ve yurt dışından genç, yaşlı çok sayıda vatandaş, sabahın erken saatlerinde "Bu toprakta izin var" ve "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" temalı anma etkinliğine katılmak üzere, Sarıkamış ilçesinin Soğanlı ve Allahuekber Dağları arasındaki Kızılçubuk Zirvesi'nde bir araya geldi.

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        Kars merkez ve Sarıkamış ilçesinden otobüslerle zirveye ulaşan vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyerek toplanma alanına ulaştı.

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        Karsın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Harekatının 109. yılı anma etkinlikleri çerçevesinde toplanan vatandaşlar yürüyüşe başladı. Yürüyüşe askeri birlikler de katıldı.

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        Kars merkez ve Sarıkamış ilçesinden otobüslerle zirveye ulaşan vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyerek toplanma alanına ulaştı. Programa, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da katıldı.

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        #kars
        #sarıkamış
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