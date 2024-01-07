Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı gözaltına alındı.
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekiplerce Süleymanpaşa ve Ergene ilçelerinde bazı otomobil ve adreslerde yapılan aramalarda, 26 gram eroin ve 9 gram esrar ele geçirildi, 9 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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