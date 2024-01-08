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        Haberler Gündem Hava Durumu Kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı! Meteoroloji uyardı! - Son dakika haberi - 8 Ocak hava durumu

        Meteoroloji'den kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı!

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'de kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Diğer yandan Akdeniz, Ege, Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz'de kuvvetli lodos olacak. Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'de çığ tehlikesi uyarısı yapıldı. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyrederken, salı gecesinden itibaren sıcaklıklar 4 ila 6 derece düşecek. Yağışların; kıyı Ege, Ankara, Çankırı, Yozgat, Kırıkkale, Amasya, Çorum, Tokat, Balıkesir ve Antalya'da etkili olması bekleniyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.01.2024 - 07:40 Güncelleme: 08.01.2024 - 07:40
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        Kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi, Karadeniz, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir çevreleri ile Konya'nın kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak, Ardahan, Erzurum, Ağrı, Tunceli ve Erzincan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kıyı Ege, Ankara, Çankırı, Yozgat, Kırıkkale, Amasya, Çorum ve Tokat çevreleri, Balıkesir’in batı kıyı ilçeleri ve Antalya’nın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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        İstanbul

        Yağmurlu 16°

        Ankara

        Yağmurlu 11°

        İzmir

        Parçalı Bulutlu 17°

        Antalya

        Bulutlu 17°

        Trabzon

        Bulutlu 19°

        Bursa

        Kısmen Güneşli 12°

        Adana

        Yağmurlu 16°

        Diyarbakır

        Kısmen Güneşli 11°

        Gaziantep

        Kısmen Güneşli 11°

        Ağrı

        Bulutlu

        Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği, yarın (Salı) gece saatlerinden itibaren Marmara'da 4 ila 6 derece azalacağı tahmin bekleniyor.

        Rüzgarın genellikle güney yönlerden orta kuvvette; Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda kuvvetli ve yer yer fırtına (50-90 km/saat) şeklinde, yarın (Salı) gece saatlerinden itibaren İstanbul çevrelerinde kuzey yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların; Kıyı Ege, Ankara, Çankırı, Yozgat, Kırıkkale, Amasya, Çorum ve Tokat çevreleri, Balıkesir’in batı kıyı ilçeleri ve Antalya’nın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum riski, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın; Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-90 km/saat) şeklinde, yarın (Salı) gece saatlerinden itibaren İstanbul çevrelerinde kuzey yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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