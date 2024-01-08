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        Kapaklı Sitespor, sahasında Yeşil Bayramiç Spor'u 3-1 mağlup etti

        TVF Kadınlar 2. Ligi 13. hafta maçında Kapaklı Sitespor, sahasında Yeşil Bayramiç Spor'u 3-1 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 12:33 Güncelleme: 08.01.2024 - 12:40
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        Kapaklı Sitespor, sahasında Yeşil Bayramiç Spor'u 3-1 mağlup etti
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        TVF Kadınlar 2. Ligi 13. hafta maçında Kapaklı Sitespor, sahasında Yeşil Bayramiç Spor'u 3-1 mağlup etti.

        Kapaklı ÇOSB Spor Salonu'nda oynanan mücadelede ilk set iki takımın da başa baş mücadelesi ile başladı. Ev sahibi Sitespor baştan sona önde götürdüğü sette konuk ekibin skoru eşitleme çabası sonuç vermedi.

        İlk set Sitespor'un 25-17'lik skorla sona erdi.

        İkinci sette konuk ekip Yeşil Bayramiç, ilk sete göre daha iyi oynadı. 30 sayıya kadar uzayan setin kazananı konuk ekip Yeşil Bayramiç oldu ve bu set 28-30 Bayramiç Spor üstünlüğü ile sona erdi ve setler 1-1'e geldi.

        Üçüncü sette ev sahibi ekip toparlandı. İlayda,Kardelen ve Hazal'ın skor yükünü aldığı sette Sitespor, 25-20'lik skorla setleri 2-1'e getirdi.

        Dördüncü sette rakibine karşı üstün bir oyun koyan Sitespor, bu setten de 25-10'luk skorla üstün ayrılarak maçı 3-1 kazandı.

        Bu galibiyetle Sitespor grubunda namağlup liderliğini devam ettirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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