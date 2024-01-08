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        Asyaport Limanı'nda 2024 yılında daha fazla konteyner yüklemesi hedefleniyor

        MESUT KARADUMAN - Asyaport Limanı Planlama ve Teknik Hizmetler Müdürü Besim Dönmez, geçen yıla nazaran bu sene daha fazla konteyner yüklemesi yapmayı amaçladıklarını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 12:18 Güncelleme: 08.01.2024 - 12:32
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        Asyaport Limanı'nda 2024 yılında daha fazla konteyner yüklemesi hedefleniyor
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        MESUT KARADUMAN - Asyaport Limanı Planlama ve Teknik Hizmetler Müdürü Besim Dönmez, geçen yıla nazaran bu sene daha fazla konteyner yüklemesi yapmayı amaçladıklarını belirtti.

        Dönmez, AA muhabirine, Türkiye genelinde transit konteyner işlemlerinin yüzde 41'inin Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki Asyaport Limanı'nda yapıldığını söyledi.

        Asyaport'ta 2022'de 1 milyon 800 olan TEU (Eni 2,3 metre, boyu 6,1 metre olan konteyner) elleçlemenin 2023'te düşüş yaşadığını ifade eden Dönmez, "Salgın sonrası dönemde Ukrayna-Rusya Savaşı, Çin-ABD gerilimi ve Kızıldeniz'de gemilere yapılan saldırılar, küresel deniz ticaretini negatif etkiledi. Bundan sonra da etkilemeye devam etmesi bekleniyor. Kızıldeniz'deki seyir güvenliği sorunu çözülünceye kadar bölgemizdeki lojistik faaliyetler olumsuz etkilenecektir." dedi.

        Dönmez, Kızıldeniz'de yaşanan seyir güvenliği sorunundan dolayı Uzak Doğu'dan Türkiye'ye seferlerin 42 günden 53 güne kadar uzayacağını dile getirdi.

        - Asyaport geçen yıl 93 dev konteyner gemisini ağırladı

        2023'te 1033 konteyner gemisi ağırlayarak 24 milyon ton yük elleçlemesi gerçekleştirdiklerini belirten Dönmez "Asyaport, MSC Türkiye gemisinin de içinde olduğu 300 metre ile 400 metre arasında uzunluğa sahip 93 dev konteyner gemisini ağırladı. Geçen yılı 1 milyon 720 bin TEU elleçleme işlemi yaparak kapatan limanda, bu yıl hedefimiz 2 milyon TEU hareketi." ifadelerini kullandı.

        Dönmez, Asyaport'un 2024'te de yatırımlarına hız kesmeden devam edeceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Limanı genişletme projemiz devam etmekte olup, 2024 yılın içinde tamamlanması hedeflenmektedir. Rıhtım uzunluğumuz 2 bin 10 metre olup, genişleme projemiz tamamlandığında rıhtım uzunluğumuz 2 bin 810 metreye çıkacak. Elleçleme kapasitemizi 2,5 milyon TEU'dan 4 milyon TEU'ya çıkartmış olacağız. Bu sayede ana rıhtımımızda aynı anda 400 metre uzunluğundaki 3 gemiye hizmet verebileceğiz. Türkiye'nin en büyük transit limanı olmanın gururunu yaşarken 2024 yılında en fazla konteyner elleçleyen liman da olmak istiyoruz. Özet olarak bu yıl daha çok yatırım, daha çok istihdam ve daha çok konteyner elleçlemeyi hedefliyoruz."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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