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        Tekirdağ'da halk otobüsünün çarptığı çocuk yaralandı

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde şehir içi taşımacılık yapan halk otobüsünün çarptığı çocuk yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 13:12 Güncelleme: 09.01.2024 - 13:12
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        Tekirdağ'da halk otobüsünün çarptığı çocuk yaralandı
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde şehir içi taşımacılık yapan halk otobüsünün çarptığı çocuk yaralandı.

        Salih Omurtak Caddesi'nde H.B. idaresindeki 59 KG 167 plakalı Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi şehir içi toplu taşımacılığı yapan halk otobüsü, yolun karşısına geçmek isteyen 12 yaşındaki H.K.'ya çarptı.

        Kazada hafif şekilde yaralanan çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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