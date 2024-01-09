Tekirdağ'da halk otobüsünün çarptığı çocuk yaralandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde şehir içi taşımacılık yapan halk otobüsünün çarptığı çocuk yaralandı.

Salih Omurtak Caddesi'nde H.B. idaresindeki 59 KG 167 plakalı Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi şehir içi toplu taşımacılığı yapan halk otobüsü, yolun karşısına geçmek isteyen 12 yaşındaki H.K.'ya çarptı.

Kazada hafif şekilde yaralanan çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine sevk edildi.

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