Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da kar etkili oluyor

        Tekirdağ'da kent merkezi ve bazı ilçelerde kar etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 11:13 Güncelleme: 09.01.2024 - 11:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da kar etkili oluyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tekirdağ'da kent merkezi ve bazı ilçelerde kar etkili oluyor.

        Kentte sabah saatlerinde başlayan kar aralıklarla devam ediyor.

        Şarköy ilçesinde de yüksek kesimlerde kar etkili olurken, Malkara ve Hayrabolu ilçelerinde de zaman zaman artıyor.

        Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece olduğu Tekirdağ'da, karın gün boyunca devam etmesi bekleniyor.

        Tekirdağ çevre yolu, Hayrabolu, Muratlı ve Malkara ilçelerine ulaşımın sağlandığı kara yollarında ekipler yolların kapanmaması için çalışma yapıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Meler'e yumruk atan Faruk Koca hakim karşısında!
        Meler'e yumruk atan Faruk Koca hakim karşısında!
        Fenomen Talu çiftinin ifadeleri ortaya çıktı!
        Fenomen Talu çiftinin ifadeleri ortaya çıktı!
        Ebrar, Ruslar'a 'Erik Dalı' oynattı!
        Ebrar, Ruslar'a 'Erik Dalı' oynattı!
        Dünkü sağanağın ardından barajlardan haber var!
        Dünkü sağanağın ardından barajlardan haber var!
        Dehşeti yaşayan lise öğrencisinden üzen haber!
        Dehşeti yaşayan lise öğrencisinden üzen haber!
        Halkbank'tan 'dava' açıklaması
        Halkbank'tan 'dava' açıklaması
        Putin'e yakın gazetecinin şüpheli ölümü
        Putin'e yakın gazetecinin şüpheli ölümü
        Şakaya kızdı, Altın Küre'yi terk etti
        Şakaya kızdı, Altın Küre'yi terk etti
        Marsilya'nın Onana acelesi!
        Marsilya'nın Onana acelesi!
        Beşiktaş'ın Rize 11'i
        Beşiktaş'ın Rize 11'i
        Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisinde! Sağanak, kar ve fırtına var
        Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisinde! Sağanak, kar ve fırtına var
        Fatih Camii'nde bıçaklı saldırı
        Fatih Camii'nde bıçaklı saldırı
        Heyelan korkusu! Biri sağ biri sol tarafı kolluyor
        Heyelan korkusu! Biri sağ biri sol tarafı kolluyor
        Cenk Özkaçar gelişmesi!
        Cenk Özkaçar gelişmesi!
        Norveç'te toplu katliam suçlusun insan hakları ihlali davası
        Norveç'te toplu katliam suçlusun insan hakları ihlali davası
        5 yıl sonra bir ilk
        5 yıl sonra bir ilk
        85 yaşındaki komşusunun boğazını kesmişti! Vahşetin itirafı!
        85 yaşındaki komşusunun boğazını kesmişti! Vahşetin itirafı!
        Turkcell abonesini 'oyun'a getirdi
        Turkcell abonesini 'oyun'a getirdi
        Kuzey Kore lideri Kim Jong Un hakkında bilinmeyen 5 şey
        Kuzey Kore lideri Kim Jong Un hakkında bilinmeyen 5 şey
        Emzirme ve cenaze ödenekleri arttı
        Emzirme ve cenaze ödenekleri arttı

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'da sele kapılan 2 çocuğun ölümüyle ilgili 6 kişi hakkında soruştur...
        Tekirdağ'da sele kapılan 2 çocuğun ölümüyle ilgili 6 kişi hakkında soruştur...
        Tekirdağ'da sahil yosunla kaplandı
        Tekirdağ'da sahil yosunla kaplandı
        Tekirdağ'da lodos nedeniyle sahilde kırmızı yosun birikti
        Tekirdağ'da lodos nedeniyle sahilde kırmızı yosun birikti
        Kapaklı Sitespor, sahasında Yeşil Bayramiç Spor'u 3-1 mağlup etti
        Kapaklı Sitespor, sahasında Yeşil Bayramiç Spor'u 3-1 mağlup etti
        Asyaport Limanı'nda 2024 yılında daha fazla konteyner yüklemesi hedefleniyo...
        Asyaport Limanı'nda 2024 yılında daha fazla konteyner yüklemesi hedefleniyo...