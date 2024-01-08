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        Tekirdağ'da sele kapılan 2 çocuğun ölümüyle ilgili 6 kişi hakkında soruşturma izni verildi

        Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, 25 Haziran 2021'de sele kapılan 2 çocuğun ölümüne ilişkin 6 kişi hakkında soruşturma izni verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 13:07 Güncelleme: 08.01.2024 - 13:07
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        Tekirdağ'da sele kapılan 2 çocuğun ölümüyle ilgili 6 kişi hakkında soruşturma izni verildi
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        Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, 25 Haziran 2021'de sele kapılan 2 çocuğun ölümüne ilişkin 6 kişi hakkında soruşturma izni verildi.

        Ergene İlçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde sele kapılan Mustafa Aslan (13) ile Burak Önder'in (9) ölümüyle ilgili Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Ergene Belediyesinin asli kusurlu bulunmasının ardından Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığınca aralarında Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel'in de bulunduğu 6 kişi hakkında İçişleri Bakanlığından soruşturma izni istendi.

        Bakanlık yapılan çalışmaların ardından 6 kişi hakkında soruşturma izni verdi.

        Ergene ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde, 25 Haziran 2021'de derenin taşması sonucu bölgede oyun oynayan Burak Önder, kardeşi Barış Önder ve arkadaşları Mustafa Aslan, sele kapılmıştı. Kanalizasyon künkleri içinde yaklaşık 500 metre ilerleyen çocuklar, dere yatağına sürüklenmiş, Burak Önder ile Mustafa Aslan hayatını kaybederken, Barış Önder çevredekiler tarafından kurtarılmıştı.

        Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında İstanbul Teknik Üniversitesinden Dr. Murat Kuruoğlu, Dr. Fethi Kadıoğlu ve Dr. Oral Yağcı'dan oluşan bilirkişi heyeti, 10 Şubat 2022'de olay yerinde inceleme yapmış, hazırlanan raporda Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün asli kusurlu olduğu kaydedilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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