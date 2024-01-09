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        Tekirdağ'da "enerji timleri"nin yoğun kış mesaisi başladı

        Trakya Elektrik Dağıtım AŞ'de (TREDAŞ) görevli "enerji timleri", kentte etkili olan kar yağışının ardından meydana gelen arızaların giderilmesi için yoğun çaba gösteriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 16:44 Güncelleme: 09.01.2024 - 16:53
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        Tekirdağ'da "enerji timleri"nin yoğun kış mesaisi başladı
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        Trakya Elektrik Dağıtım AŞ'de (TREDAŞ) görevli "enerji timleri", kentte etkili olan kar yağışının ardından meydana gelen arızaların giderilmesi için yoğun çaba gösteriyor.

        Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'nde 20 bin kilometrekare alanda 300 bin direk, 20 bin kilometre elektrik hattı, 10 bini aşkın trafoyla faaliyet yürüten TREDAŞ ekipleri, kış şartlarında da özveriyle çalışma yapıyor.

        Kentte sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışının ardından, arıza anonsu gelen bölgeye giden ekipler güvenlik önlemlerini aldıktan sonra arızaya müdahale ediyor.

        Ekipler arızanın durumuna göre, hava sıcaklığının sıfırın altında olduğu zamanlarda da uzun süre elektrik direğinde kalabiliyor.

        TREDAŞ Arıza Onarım Bakım Sorumlusu Ülkü Can, gazetecilere yaptığı açıklamada, zorlu kış şartlarında da vatandaşların mağdur olmaması için çalıştıklarını söyledi.

        Ekiplerin arızalara en hızlı şekilde müdahale ettiğini ifade eden Can, "Yoğun kış koşullarında ekiplerimiz durmuyor. İklimin her türlü koşulunda onarımımız gece gündüz devam ediyor. 7 gün 24 saat abonelerimizin hizmetindeyiz. Her zaman vatandaşlara en iyi şekilde hizmet sunmaya çalışıyoruz. Ekipler arızalara en kısa sürede müdahalede edip insanların enerjisiz kalmamasını sağlıyor." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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