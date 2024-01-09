Trakya'da kar yağışı ve kuvvetli rüzgar (4)

MALKARA'DAKAZA YAPAN TIR YOLU KAPATTI

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, kar nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği 59 AEN 048 plakalı TIR, karşı şeride geçip, yön tabelalarına çarptı. Kazayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kazada TIR sürücüsü hafif yaralanırken, bölgeye gelen polis ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı. Sürücü, ilk müdahalesinin ardından Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolun İstanbul'a gidiş kısmı trafiğe kapandı. İstanbul'dan Malkara istikametine geliş ise kontrollü olarak sağlanıyor. Ekipler, yolun ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

TEKİRDAĞ'DA 6 İLÇEDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Öte yandan Tekirdağ Valiliği, daha önce tatil edildiğini duyurduğu 4 ilçenin sayısında güncelleme yaptı. Daha önce sadece taşımalı eğitime ara verilen Süleymanpaşa, Malkara, Muratlı, Ergene ve Hayrabolu'da yarın tüm okullar tatil edilirken, Şarköy'de ise taşımalı eğitim kapsamındaki okulların yarın tatil edildiği duyuruldu. Valilik açıklamasında; "Meteoroloji raporlarına göre yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle Süleymanpaşa, Malkara, Muratlı, Ergene ve Hayrabolu ilçelerimizde 10 Ocak 2024 günü (yarın) resmi ve özel tüm okullarımızda 1 gün süre ile; Şarköy ilçemizde ise 10 Ocak 2024 Çarşamba günü (yarın) taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimiz için 1 gün süre ile eğitim- öğretime ara verilmiştir" denildi.

TREDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİNE KARŞI ÇALIŞMALARA HIZ VERDİ

Kar yağışı sonrası TREDAŞ ekipleri ise Tekirdağ'ın yüksek yerleri ve kırsal bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanmaması için onarım çalışmalarına hız verdi. Süleymanpaşa ilçesinin yüksek bölgelerinde onarım çalışmaları devam ettiklerini belirten TREDAŞ Tekirdağ İşletme Bakım Şefi Ülkü Can, "Yoğun kış koşullarında, ekiplerimiz durmuyor. 7 gün 24 saat, 20´nin üzerinde lokasyonda, acil müdahale noktaları ile duruma göre araç artışı yaparak çalışmaya devam ediyoruz. İklimin her türlü koşulunda onarımımız gece gündüz devam ediyor. 7 gün 24 saat abonelerimizin hizmetindeyiz" dedi.

KEŞAN VE UZUNKÖPRÜ'DE DE OKULLAR TATİL

Ayrıca, Edirne'nin Keşan ve Uzunköprü ilçesinde de ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi. Keşan Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "İlçemiz merkez, belde ve köylerimizde tüm ilk ve orta dereceli okullar, özel eğitim kurumları ve kreşler dahil olmak üzere 10.01.2024 Çarşamba günü 1 gün süreyle tatil edilmiştir. Yine kamuda görev yapan hamile bayanlarımız ve engelli vatandaşlarımız belirtilen tarihlerde 1 gün idari izinli sayılacaklardır" denildi.