Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda ekipler, Kapaklı ilçesinde bazı adreslerde arama yaptı.
Aramalarda, 1 gram eroin, 2 gram esrar, 1 gram metamfetamin, 2 gram bonzai, 52 sentetik hap, uyuşturucu madde kullanım aparatı, 3 ruhsatsız tabanca, 2 bıçak, 22 mermi ele geçirildi.
Operasyonlarda, 9 zanlı gözaltına alındı.
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