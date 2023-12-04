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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı

        Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 17:10 Güncelleme: 04.12.2023 - 17:21
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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı
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        Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda ekipler, Kapaklı ilçesinde bazı adreslerde arama yaptı.

        Aramalarda, 1 gram eroin, 2 gram esrar, 1 gram metamfetamin, 2 gram bonzai, 52 sentetik hap, uyuşturucu madde kullanım aparatı, 3 ruhsatsız tabanca, 2 bıçak, 22 mermi ele geçirildi.

        Operasyonlarda, 9 zanlı gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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