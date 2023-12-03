Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Dağyenice Mahallesi'nde esnafı ziyaret eden Uzunlar, vatandaşlarla sohbet edip isteklerini dinledi.

Yapılacak çalışmalar hakkında bilgi veren Uzunlar, mahalledeki eksikliklerin kısa süre içerisinde tamamlanması için çalıştıklarını belirtti.

Mahallede devam eden çalışmaları inceleyen Uzunlar'a ziyaretinde muhtar Serkan Hatay eşlik etti.

- Saray'da üreticilere süt sağım hijyeni kursu verildi

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğünce Saray ilçesinde üreticilere yönelik süt sağım hijyeni kursu düzenlendi.

Kursa katılan İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, üreticilere yönelik kurslar düzenlemeye devam ettiklerini ifade etti.

Amaçlarının kaliteli süt üretiminin devamlılığını sağlamak olduğunu aktaran Öcal, kurs sayesinde süt sağım hijyeni hususunda farkındalık oluşacağını ve sağım hataların önüne geçileceğini belirtti.

Kursun ardından üreticilerle sohbet eden Öcal, sağımda ihtiyaç duyulan malzemeleri içeren hijyen kitlerini üreticilere teslim etti.

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