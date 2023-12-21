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        Tekirdağ'da asayiş uygulamalarında 20 şüpheli yakalandı

        Tekirdağ'da düzenlenen asayiş uygulamalarında 20 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 11:41 Güncelleme: 21.12.2023 - 11:45
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        Tekirdağ'da asayiş uygulamalarında 20 şüpheli yakalandı
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        Tekirdağ'da düzenlenen asayiş uygulamalarında 20 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri il genelinde uygulamalarını sürdürüyor.

        Ekiplerin son bir haftada yaptığı uygulamalarda bazı adres ve araçlarda arama yaptı.

        Aramalarda 78 gram eroin, 124 uyuşturucu hap, 7 ruhsatsız tabanca, 26 tabanca fişeği, bir ruhsatsız tüfek ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 25 lira ele geçirildi.

        Uygulamalarda 20 şüpheli gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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