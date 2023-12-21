Tekirdağ'da asayiş uygulamalarında 20 şüpheli yakalandı

Tekirdağ'da düzenlenen asayiş uygulamalarında 20 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri il genelinde uygulamalarını sürdürüyor.

Ekiplerin son bir haftada yaptığı uygulamalarda bazı adres ve araçlarda arama yaptı.

Aramalarda 78 gram eroin, 124 uyuşturucu hap, 7 ruhsatsız tabanca, 26 tabanca fişeği, bir ruhsatsız tüfek ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 25 lira ele geçirildi.

Uygulamalarda 20 şüpheli gözaltına alındı.