Tekirdağ'da asayiş

Tekirdağ'ın Malkara ilesinde jandarma ekipleri ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, rutin devriye görevlerini yerine getirirken şüphe üzerine plakası belirtilmeyen bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramalarda, ruhsatsız tabanca ve dolu mermi ele geçirildi.

Olayda, M.R. isimli şüpheli gerekli işlemler için jandarma karakoluna götürüldü.

Öte yandan, Kapaklı ilçesinde de polis ekiplerinin durumundan şüphelendikleri M.K'nin üzerinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ile dolu mermi ele geçirdi.

Şüpheli, yasal işlemler için polis merkezine götürüldü.