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        Tekirdağ merkezli 3 ildeki "rüşvet" operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı

        Tekirdağ merkezli 3 ilde düzenlenen "rüşvet" operasyonunda, kamu görevlisi ile emlakçılardan oluşan 8 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 12:52 Güncelleme: 20.12.2023 - 12:52
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        Tekirdağ merkezli 3 ildeki "rüşvet" operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı
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        Tekirdağ merkezli 3 ilde düzenlenen "rüşvet" operasyonunda, kamu görevlisi ile emlakçılardan oluşan 8 şüpheli yakalandı.

        Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Muratlı Tapu Müdürlüğüne yönelik düzenlenen rüşvet operasyonu kapsamında Tekirdağ, Kırklareli ve İstanbul'da belirlenen adreslere baskın yapıldı.

        Operasyonda 4 kamu görevlisi ile 4 emlakçı gözaltına alındı.

        Bu kişilerin adreslerindeki aramada, 3 ruhsatsız tabanca, 22 tabanca mermisi, 5 tabanca şarjörü, 307 şişe kaçak içki, 30 litre etil alkol, 8 cep telefonu, flash bellek, dizüstü bilgisayar ve ajanda ele geçirildi.

        Şüphelilerin polisteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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