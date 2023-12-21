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        Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 15 zanlı yakalandı

        Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 15 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 10:58 Güncelleme: 21.12.2023 - 11:06
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        Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 15 zanlı yakalandı
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        Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 15 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretini önleme çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda, Bahçelievler Mahallesi TOKİ uygulama noktasındaki denetimde durdurulan araçlarda ve şüphelilerin üst aramalarında, 15 bin 680 uyuşturucu hap, ⁠95 gram metamfetamin, 74 gram kubar esrar, 54 gram esrar, 4 ruhsatsız tabanca ve 2 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

        Olayla ilgili 15 zanlı gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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