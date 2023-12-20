Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı

        Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 14:27 Güncelleme: 20.12.2023 - 16:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi ve suça karışanların yakalanması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler bu kapsamda Kapaklı, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerindeki bazı adreslerde arama yaptı.

        Aramalarda, bir miktar sentetik uyuşturucu ve uyarıcı madde, 10 uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirildi.

        Bu suç unsurlarına ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        5 milyon emeklinin beklediği tarih belli oldu
        5 milyon emeklinin beklediği tarih belli oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        11'ler belli oldu!
        11'ler belli oldu!
        Kadro sil baştan!
        Kadro sil baştan!
        Meteoroloji saat vererek uyardı! 2 bölgeye dikkat! Perşembe alarmı!
        Meteoroloji saat vererek uyardı! 2 bölgeye dikkat! Perşembe alarmı!
        İşte AK Parti’nin İstanbul planı
        İşte AK Parti’nin İstanbul planı
        Trafik İstanbulluların ömrünün ne kadarını çalıyor?
        Trafik İstanbulluların ömrünün ne kadarını çalıyor?
        Mahkemeden karar çıktı
        Mahkemeden karar çıktı
        Korkunç olay! Trafikte cinayet kamerada!
        Korkunç olay! Trafikte cinayet kamerada!
        "Nurgül çok tatlı bir kadın ama..."
        "Nurgül çok tatlı bir kadın ama..."
        MKE Ankaragücü o görüntüleri paylaştı
        MKE Ankaragücü o görüntüleri paylaştı
        Darphane'den 5 lira açıklaması
        Darphane'den 5 lira açıklaması
        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! İşte istenen ceza!
        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! İşte istenen ceza!
        Gübre'siz borsa yeşermedi
        Gübre'siz borsa yeşermedi
        Bazı illerin oy verme saatlerinde değişikliğe gidildi
        Bazı illerin oy verme saatlerinde değişikliğe gidildi
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Zuckerberg’in kıyamet günü sığınağı, benim deprem düdüğüm var!
        Zuckerberg’in kıyamet günü sığınağı, benim deprem düdüğüm var!
        "Maç 90 dakika Ankara-İstanbul 80 dakika"
        "Maç 90 dakika Ankara-İstanbul 80 dakika"
        Biden'a anketlerde Gazze şoku
        Biden'a anketlerde Gazze şoku
        Hayranlarından New York'ta 'Arak' jesti
        Hayranlarından New York'ta 'Arak' jesti

        Benzer Haberler

        Tekirdağ merkezli 3 ildeki "rüşvet" operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alınd...
        Tekirdağ merkezli 3 ildeki "rüşvet" operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alınd...
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş
        Ergene'de ''Bağımlı olma özgür ol'' semineri düzenlendi
        Ergene'de ''Bağımlı olma özgür ol'' semineri düzenlendi
        Tekirdağ'da uyuşturucu hapla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
        Tekirdağ'da uyuşturucu hapla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
        Tekirdağ'da KOSGEB küçük ve orta ölçekli işletmelere destek verecek
        Tekirdağ'da KOSGEB küçük ve orta ölçekli işletmelere destek verecek
        Tekirdağ'da yolcu minibüsünde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuk...
        Tekirdağ'da yolcu minibüsünde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuk...