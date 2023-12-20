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        Ergene'de ''Bağımlı olma özgür ol'' semineri düzenlendi

        Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, ''Ergene 100 fikir ve proje'' faaliyetleri kapsamında ''Bağımlı olma özgür ol'' semineri düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 12:31 Güncelleme: 20.12.2023 - 12:47
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        Ergene'de ''Bağımlı olma özgür ol'' semineri düzenlendi
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        Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, ''Ergene 100 fikir ve proje'' faaliyetleri kapsamında ''Bağımlı olma özgür ol'' semineri düzenlendi.

        Ergene Kaymakamlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen seminere, psikolog Merve Baran konuşmacı olarak katıldı.

        Baran, katılımcılara bağımlılıkla mücadele hakkında slayt eşliğinde bilgiler verdi.

        Baran'ın sunumunun ardından konuşan Ergene Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Şenol Doğramacı, ilçede sporu sevdirmek için gayret gösterdiklerini söyledi.

        Özellikle gençleri zararlı alışkanlıklardan uzak tutmayı amaçladıklarını anlatan Doğramacı, ''İlçemizde ve bölgemizde sosyal içerikli projeler üretiyoruz. Bunların arasında bu gün bir araya gelme nedenimiz olan Ergene '100 Fikir ve Projesi' de var. Bölgemizdeki gençlerimize zararlı alışkanlıklara karşı bağımlılık alanında verdiğimiz bu seminer çok faydalı oldu diye düşünüyorum. Bundan sonra da bölgemizde çalışmalarımız devam edecek.'' dedi.

        Seminere, 100'e yakın sporcu, antrenörler ve yönetici katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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