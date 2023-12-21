Tekirdağ'da öğrenciler siber suçlara karşı bilgilendirildi

Tekirdağ'da polis ekiplerince öğrenciler siber suçlara karşı bilgilendirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, "SİBERAY" programı kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Program kapsamında ekipler, Yahya Kemal Beyatlı Güzel Sanatlar Lisesi'nde 350 öğrenciye, siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, siber zorbalık, siber suç, güvenli bilinçli internet ile teknoloji bağımlılığı konularında bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi.

Bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri eğitim-öğretim yılı boyunca devam edecek.

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