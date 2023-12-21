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        Tekirdağ'da öğrenciler siber suçlara karşı bilgilendirildi

        Tekirdağ'da polis ekiplerince öğrenciler siber suçlara karşı bilgilendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 11:42 Güncelleme: 21.12.2023 - 11:48
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        Tekirdağ'da öğrenciler siber suçlara karşı bilgilendirildi
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        Tekirdağ'da polis ekiplerince öğrenciler siber suçlara karşı bilgilendirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, "SİBERAY" programı kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

        Program kapsamında ekipler, Yahya Kemal Beyatlı Güzel Sanatlar Lisesi'nde 350 öğrenciye, siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, siber zorbalık, siber suç, güvenli bilinçli internet ile teknoloji bağımlılığı konularında bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi.

        Bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri eğitim-öğretim yılı boyunca devam edecek.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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