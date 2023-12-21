Türkiye'nin konuştuğu damat stüdyoda

Türkiye'nin konuştuğu damat Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme stüdyosuna geldi Show TV'de hafta içi her gün 15.00'te canlı olarak yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında Mayıs ayında Şanlıurfa'da meydana gelen Özlem Çetin ve 5 çocuğunun ölümü ile ilgili kaza dosyası açıldı.

Özlem Çetin’in ailesi, kızlarının ve torunlarının damatları Hasan tarafından öldürüldüğünü, nedeninin de sevgilisi İsliman olduğunu iddia ettiler. Ailenin katil olmakla suçladıkları damat Hasan, Özlem Çetin’in ailesi ile stüdyoda karşı karşıya geldi. Canlı yayında aylar sonra büyük yüzleşme gerçekleşti. Damat Hasan, Didem Arslan Yılmaz’ın sorularını yanıtladı.

Hasan; “kaza sırasında şoka girdim, çok korktum arabanın hakimiyetini kaybettim.” dedi, kanal olduğunu bilmiyordum açıklaması yaptı. Çocuklarını ve eşini çok sevdiğini ama ailesi nedeniyle evliliklerinde hep sorunları olduğunu iddia eden Hasan Çetin el frenini neden çekmediğini bilmediğini, ayağını hissetmediği için sürünerek yardım istediğini söyledi.

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Didem Arslan Yılmaz, Hasan Çetin’in sağlık raporunu da açıkladı. Ayağında kırık değil sadece sol dizinde basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek kızarıklık olduğu ortaya çıktı. Hasan Çetin yürüyemiyordum diye ısrar etti.

Ailesi öldükten 6 ay sonra evlenmesini “ailemin ısrarı” diye açıklayan Hasan Çetin; “Ailem başka kadınları da gösterdi ama ben İsliman’ı tercih ettim.” dedi. Olay ile ilgili tüm sorular, Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme canlı yayınında yanıtlanmaya devam edecek.