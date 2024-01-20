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        Tekirdağ Süleymanpaşa Kadın Hentbol Takımı, 3 oyuncuyu kadrosuna kattı

        Hentbol Kadınlar Süper Ligi ekiplerinden Tekirdağ Süleymanpaşa, Kübra Katar, Hatice Gören ve Songül Tezkorkmaz'ı renklerine bağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 15:09 Güncelleme: 20.01.2024 - 15:12
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        Tekirdağ Süleymanpaşa Kadın Hentbol Takımı, 3 oyuncuyu kadrosuna kattı
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        Hentbol Kadınlar Süper Ligi ekiplerinden Tekirdağ Süleymanpaşa, Kübra Katar, Hatice Gören ve Songül Tezkorkmaz'ı renklerine bağladı.

        Kulüp Başkanı Mülahim Kuru, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Katar, Tezkorkmaz ve kaleci Gören'in Tekirdağ Süleymanpaşa için mücadele edeceğini söyledi.

        Ligin ikinci yarısına mağlubiyetle başladıklarını hatırlatan Kuru, "İkinci yarıya daha iyi bir başlangıç yapmak istedik ama maalesef 2 maçı da kaybettik. Takımımıza yani katılan oyuncular oldu. Daha iyi maçlar çıkaracağımızı düşünüyorum. Oyuncuların birbirine alışması gelecek maçlarda skor olarak daha güzel sonuçların çıkmasını sağlayacaktır. Takımımız her zaman kazanmak için mücadele ediyor." dedi.

        Kuru, ikinci yarıda yeni transferlerle güzel bir takım oluşturduklarını ifade etti. Eksikleri olan mevkiler için transfer yaptıklarını anlatan Kuru, şöyle devam etti:

        "Güzel bir takım oluşturarak ligin ikinci yarısında maçlardan galip ayrılmak istiyoruz. Bu sezon orta sıralarda yer almak için takımımız en iyi mücadeleyi ortaya koyacak. Türkiye Kupası'nda da bir üst tura geçmiştik orada da final oynamak istiyoruz. Daha başarılı bir Tekirdağ göstermek istiyoruz. Alacağımız puanlarla orta sıralarda olmaya gayret edeceğiz. Altyapımızdan da genç sporcuları kadromuza katarak onlara şehrimizin formasını giyme gururunu yaşamasını istiyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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