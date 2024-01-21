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        Tekirdağ'da çöp kamyonunda çıkan yangın söndürüldü

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çöp kamyonunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 16:58 Güncelleme: 21.01.2024 - 17:01
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        Tekirdağ'da çöp kamyonunda çıkan yangın söndürüldü
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çöp kamyonunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Çorlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde kullanılan Çetin D. idaresindeki çöp kamyonunda, Reşadiye Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Temizlik işçilerinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce yarım saatlik çalışma sonucu söndürülen yangında kamyonun kabin bölümü kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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