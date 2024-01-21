Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da asayiş

        Çerkezköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 11:55 Güncelleme: 21.01.2024 - 11:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da asayiş
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çerkezköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu madde bulundurulduğu bilgisi üzerine arama yaptı.

        Aramada 150 gram bonzai, 17 uyuşturucu hap, hassas terazi, 2 kuru sıkı tabanca ve fişek ele geçirildi.

        Evde bulunan 6 şüpheli gözaltına alındı.

        - Evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı

        Şarköy ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstiklal Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu madde bulundurulduğu bilgisini üzerine çalışma yaptı.

        Evde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        17 yaşında düğün olayında sıcak gelişme!
        17 yaşında düğün olayında sıcak gelişme!
        Afganistan'da yolcu uçağı düştü
        Afganistan'da yolcu uçağı düştü
        Ali Turap'a Braga kancası!
        Ali Turap'a Braga kancası!
        4 çocuğunu öldüren canavar babaya 'av' oyunu!
        4 çocuğunu öldüren canavar babaya 'av' oyunu!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Şişli'de AVM'de şoke eden olay: Araç yürüyen merdivenlere daldı
        Şişli'de AVM'de şoke eden olay: Araç yürüyen merdivenlere daldı
        Süper Lig'de dev randevu
        Süper Lig'de dev randevu
        "Şöhretim azaldı, mutluluğum arttı"
        "Şöhretim azaldı, mutluluğum arttı"
        "Gerçeklerle yüzleşti"
        "Gerçeklerle yüzleşti"
        Çocuklar neden bayılır?
        Çocuklar neden bayılır?
        "Birbirlerini öpmelerini isterim"
        "Birbirlerini öpmelerini isterim"
        Meteoroloji'den peş peşe uyarılar!
        Meteoroloji'den peş peşe uyarılar!
        Binlerce Netanyahu karşıtından protesto
        Binlerce Netanyahu karşıtından protesto
        Avrupa'da yüz binler sokağa döküldü!
        Avrupa'da yüz binler sokağa döküldü!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Otomobil park halindeki TIR'a çarptı: 2 ölü
        Otomobil park halindeki TIR'a çarptı: 2 ölü
        Bakan Fidan'dan kritik görüşme
        Bakan Fidan'dan kritik görüşme
        Pendik faciası!
        Pendik faciası!
        İki aile arasında 'muhtar adaylığı' kavgası: 9 yaralı
        İki aile arasında 'muhtar adaylığı' kavgası: 9 yaralı
        Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda
        Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da deniz ulaşımına poyraz engeli
        Tekirdağ'da deniz ulaşımına poyraz engeli
        Kötü koku yayılan alanları kayıt altına almak için mobil uygulama geliştird...
        Kötü koku yayılan alanları kayıt altına almak için mobil uygulama geliştird...
        Tekirdağ Süleymanpaşa Kadın Hentbol Takımı, 3 oyuncuyu kadrosuna kattı
        Tekirdağ Süleymanpaşa Kadın Hentbol Takımı, 3 oyuncuyu kadrosuna kattı
        Tartıştığı arkadaşını öldürülen şüpheli tutuklandı
        Tartıştığı arkadaşını öldürülen şüpheli tutuklandı
        Tekirdağ'da bir evde 120 bin makaron ele geçirildi
        Tekirdağ'da bir evde 120 bin makaron ele geçirildi
        AK Parti Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cüneyt Yüksel basın mens...
        AK Parti Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cüneyt Yüksel basın mens...