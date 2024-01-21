Tekirdağ'da asayiş

Çerkezköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu madde bulundurulduğu bilgisi üzerine arama yaptı.

Aramada 150 gram bonzai, 17 uyuşturucu hap, hassas terazi, 2 kuru sıkı tabanca ve fişek ele geçirildi.

Evde bulunan 6 şüpheli gözaltına alındı.

- Evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı

Şarköy ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstiklal Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu madde bulundurulduğu bilgisini üzerine çalışma yaptı.

Evde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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