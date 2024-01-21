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        Tekirdağ'da otomobil şarampole devrildi, bir kişi öldü

        Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 17:20 Güncelleme: 21.01.2024 - 17:31
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        Tekirdağ'da otomobil şarampole devrildi, bir kişi öldü
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        Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

        E.P. idaresindeki 59 AIA 045 plakalı otomobil, Marmaraeğlisi - Çorlu kara yolunda trafik levhasına çarparak şarampole devrildi.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan otomobildeki D.A, 112 Acil Sağlık ekibince kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Sürücü gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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