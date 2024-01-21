Tekirdağ'da otomobil şarampole devrildi, bir kişi öldü

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

E.P. idaresindeki 59 AIA 045 plakalı otomobil, Marmaraeğlisi - Çorlu kara yolunda trafik levhasına çarparak şarampole devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobildeki D.A, 112 Acil Sağlık ekibince kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü gözaltına alındı.

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