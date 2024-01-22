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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Tapu ve Kadastro 14. Bölge Müdürü Hayrullah Akdemir, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 10:46 Güncelleme: 22.01.2024 - 10:54
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        Tekirdağ'dan kısa kısa
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        Tapu ve Kadastro 14. Bölge Müdürü Hayrullah Akdemir, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

        Akdemir ve Şahin görüş alışverişinde bulunarak bir süre sohbet etti.

        Şahin, üniversitenin faaliyetleri ve yürütülen projeler konusunda Akdemir'e bilgi verdi.

        Akdemir de Şahin'e teşekkür ederek, güncel konularla ilgili değerlendirmede bulundu.

        Ziyarette, Bölge Müdür Yardımcısı Ahmet Özden, Tekirdağ Kadastro Müdürü Namık Kemal Erzurum, Süleymanpaşa Tapu Müdürü Serhan Demirbilek ve Şube Müdürü Yıldırım Torlak da yer aldı.

        - Uzunlar, Demirli Mahallesi'ni ziyaret etti

        Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, esnaf ziyaretlerinde bulundu.

        Dedecik Mahallesi'nde esnafları ziyaret eden Uzunlar, vatandaşlarla sohbet edip isteklerini dinledi.

        Yapılacak çalışmalar hakkında bilgi veren Uzunlar, mahalledeki eksikliklerin kısa süre içerisinde tamamlanması için çalıştıklarını belirtti.

        Mahallede devam eden çalışmaları inceleyen Uzunlar'a ziyaretinde muhtar Adnan Dursun eşlik etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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