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Tekirdağ lavanta tarlalarıyla da anılır hale geldi

Tekirdağ'da bu yıl üçüncü kez düzenlenecek Tekirdağ Lavanta Şenliği kapsamında mor renkli tarlalarda çeşitli etkinlikler düzenlenecek

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  • Tekirdağ lavanta tarlalarıyla da anılır hale geldi

    Çiçek açan lavanta tarlaları göz alıcı mor ve eflatun renkleriyle gün boyunca ziyaretçileri misafir edecek.
  • Tekirdağ lavanta tarlalarıyla da anılır hale geldi

    Lavanta tarlarının sunduğu eşsiz güzelliklerin içesinde etkinliklere katılarak zaman geçirecek ziyaretçiler, hazırlanan özel dekorlar önünde de en güzel fotoğrafı yakalamaya çalışacak.
  • Tekirdağ lavanta tarlalarıyla da anılır hale geldi

    İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, 23 Haziran Cuma günü Tekirdağ Lavanta Şenliği'nin Valilik himayesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenleneceğini söyledi.
  • Tekirdağ lavanta tarlalarıyla da anılır hale geldi

    Hacıoğlu, Tekirdağ'da 1250 dekar alanda lavanta ekimi yapıldığını ifade ederek, "Kentteki lavanta tarlaları içerisinde 20'si ziyarete açık. 
  • Tekirdağ lavanta tarlalarıyla da anılır hale geldi

    Gelen herkes burada güzel anılar biriktiriyor. Tarlalarda çok güzel dekorlar oluşturuldu. Lavanta tarlaları 3 yılda çok ilgi çekti. 
  • Tekirdağ lavanta tarlalarıyla da anılır hale geldi

    Her yıl ziyaretçileri de artıyor. İstanbul'a da yakın olması nedeniyle yerli ve yabancı turistler lavanta tarlalarına geliyor." dedi.
  • Tekirdağ lavanta tarlalarıyla da anılır hale geldi

    Lavanta deyince artık Tekirdağ'ın akla gelen ilk yerlerden olduğunu aktaran Hacıoğlu, tarlaların turizme de katkı sağladığını dile getirdi.
  • Tekirdağ lavanta tarlalarıyla da anılır hale geldi

    Hacıoğlu, düzenledikleri etkinliklerle her yıl lavanta konusunda farkındalık oluşturduklarını belirterek, "Trakya'nın diğer illerinde de lavanta tarlaları var Tekirdağ'daki tarlalar donanım olarak biraz daha kapsamlı. 
  • Tekirdağ lavanta tarlalarıyla da anılır hale geldi

    23 Haziran'da da lavanta farkındalığı için şenlik düzenliyoruz. Şenlik içerisinde bale gösterisi, pilates gösterisi, halk oyunları, müzik dinletileri gibi etkinlikler olacak. Özellikle fotoğraf sanatçıları için de fotoğraf yarışması düzenlenecek" diye konuştu.
  • Tekirdağ lavanta tarlalarıyla da anılır hale geldi
  • Tekirdağ lavanta tarlalarıyla da anılır hale geldi
  • Tekirdağ lavanta tarlalarıyla da anılır hale geldi
  • Tekirdağ lavanta tarlalarıyla da anılır hale geldi
  • Tekirdağ lavanta tarlalarıyla da anılır hale geldi

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