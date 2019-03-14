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Teksas eyaletinde bulunan Potter bölgesindeki Amarillo şehrinde bir tır trafikte ilerlediği sırada, saatte 80 km hıza ulaşan rüzgâr nedeniyle devrildi. Tırın devrilme anını bir amatör kamera kaydetti. Yetkililer olaya müdahale ederken, Randall bölgesine bağlı Canyon şehrinde de yine başka bir tır şiddetli rüzgâr sonucu devrildi. Devrilen tır, otoyoldaki trafiğin kapanmasına neden olurken, Canyon'daki tırın devrilme anı da Todd Anderson isimli bir sürücünün araç kamerasına yansıdı.
Yetkililerin yaptığı açıklamaya göre, Teksas eyaletinde hâkim olan şiddetli rüzgâr sonucu aynı gün içerisinde birbirine yakın farklı bölgelerde birkaç tır devrilerek trafiğin kapanmasına neden oldu. Ayrıca, devrilme sonucu yara alan bazı sürücülerin de hastaneye sevk edildiği belirtildi.
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