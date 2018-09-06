TELKODER'den yapılan açıklamaya göre, dernek, telekomünikasyon sektöründe yaşanan sorunları ortadan kaldırmak üzere başarılı faaliyetler yürütmeye devam ediyor.

İnternet hizmeti sunan şirketlerin temsilcilerinden oluşan "Bayi Sorunlarını Çözme Komisyonu" müşterileri rahatsız eden tele satış organizasyonlarının tespit edilmesi ve zarar görecek işletmelerin bu konularda haberdar edilmesi için çalışıyor. Çalışmaları kapsamına; bayileri, alt bayileri, bağlantılı kişileri ve bayiler adına hareket eden tüm aracıları alan komisyonun başkanlığını ve idari süreçlerini ise TELKODER üstleniyor.

Komisyonun 6 ayda yürüttüğü faaliyetler kapsamında yapılan süreç analizine göre, müşterileri rahatsız eden aramalar yüzde 80'e varan oranda azaldı. Türkiye’de yaşayan ve internet abonesi olan herkesin en az bir kere bu tür aramalara maruz kaldığını dikkate alan komisyonun çalışmaları sadece aramalarla sınırlı kalmıyor; işletmeci değişikliği için gönderilen aldatıcı kısa mesajların ve aldatıcı internet sitelerinin önlenmesine yönelik de faaliyetler yürütülüyor.

"KOMİSYONUN MEYVELERİNİ TOPLAMAYA BAŞLADIK"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TELKODER Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Ata Arıak, komisyonun meyvelerini toplamaya başladıklarını ve daha önemli sonuçlar elde edeceklerini belirterek, "TELKODER'in çabaları, sektörde yer alan şirketlerin tüm sektöre zarar veren bu uygulamaları önleme yönündeki kararlılığı ve bayilerin, alt bayilerin sıkı takibi ile bu büyük başarıyı elde edebildik." ifadesini kullandı.

Telekomünikasyon sektöründe yer alan şirketlerin bu konuda birbirleriyle diyalog halinde çalışmalarını sağladığını aktaran Arıak, "Bu başarının bizce sektöre en büyük katkısı budur. Burada işletmecilerin iyi niyet göstermeleri ve sektöre zarar verdiği tespit edilen kişi ve kuruluşlarla çalışılmaya son vermeleri önemli adımlardan olmuştur. Amacımız bu oranın daha da artırılması ve vatandaşın sektöre olan güvenini sarsan konunun önlenmesidir." bilgisini verdi.





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