İstanbul Bahçelievler Basın Sitesi'nde bulunan 11 katlı 80 dairelik bina, dün akşam saatlerinde yıkılırken bazı bölümleri kendiliğinden çökmüş, binanın yıkım görüntüleri de tartışma yaratmıştı. Geçtiğimiz şubat ayında riskli bulunarak boşaltılan binanın müteahhit firma tarafından yıkımı yapılırken ortaya çıkan görüntüler, tedbirsizlik tartışmasını da beraberinde getirmişti. O binanın inanılmaz bir tesadüfle ilginç bir hikayesi de ortaya çıktı.

İNANILMAZ TESADÜF!

Bahçelievler Basın Sitesi'nde yıkılan 11 katlı bina, 1958 yılında yapıldı. O dönem İstanbul'un simge yapısıydı. Daireler 47 metrekare olduğundan aslında ilk stüdyo dairelerden oluşan siteydi. Ve sitenin temeli Adnan Menderes tarafından atıldı. Ne acı bir tesadüftür ki 61 yıllık binanın yıkımına da Menderes'i idama götüren 27 Mayıs darbesinin yıldönümünde başlandı... Binanın yıkımının bugün tamamlanması bekleniyor...

27 MAYIS DARBESİ

27 Mayıs askeri darbesinin 59. yılı. 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin ardından Yassıada'da yapılan yargılamaların ardından eski Cumhurbaşkanı Celal Bayar, eski Başbakan Adnan Menderes, eski Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu, eski Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idam kararları oy birliğiyle alındı. Celal Bayar'ın cezası yaş haddi nedeniyle ömür boyu hapse çevrildi. Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan 16 Eylül 1961'de sabaha karşı, Adnan Menderes ise İmralı Adası'nda 17 Eylül 1961'de saat 13.21'de idam edildi.