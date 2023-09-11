Temmuz 2023 işgücü istatistikleri
TÜİK temmuz ayına ilişkin işsizlik rakamlarını açıkladı. Buna göre 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 38 bin kişi azalarak 3 milyon 291 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0.2 puan azalarak yüzde 9.4 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7.6 iken kadınlarda yüzde 12.9 olarak tahmin edildi. Yüzde 9.4'lük işsizlik oranı Ocak 2014'ten bu yana en düşük seviye olarak kayıtlara geçti.
Can Baytak
cbaytak@cyh.com.tr
Giriş: 11.09.2023 - 11:45 Güncelleme: 11.09.2023 - 11:45