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Tesla hisseleri arttı, açığa satışçılar ters köşe oldu

Elon Musk'ın kurucusu olduğu Tesla hisselerinin düşeceğini öngörerek açığa satış işlemi yapan Wall Street yatırımcıları perşembe gecesi hisselerin yüzde 16 değer kazanmasıyla 1.7 milyar dolar içeri girdi. 2016 yılından itibaren Tesla'nın açığa satış borsa simsarlarına yaşattığı kayıp 5 milyar dolara yaklaştı. Açığa satış, borsada ödünç alınan hisse senedinin satılması ve sonrasında daha düşük fiyattan geri alınmasına yönelik işlemlere deniyor

03.08.2018 - 08:26 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Tesla hisseleri şirketin açıkladığı çeyrek sonuçlarının beklenenden iyi gelmesiyle Perşembe gecesi yüzde 16 artış kaydederek açığa satış yapanlara büyük bir şok yaşattı. Tesla hisselerinin düşeceğine oynayanlar bir gecede 1.7 milyar dolar kaybetti. 

ABD'de açığa en fazla satışı yapılan hisse senedi elektrikli otomobil devi Tesla'ya ait. Açığa satış, borsada ödünç alınan hisse senedinin satılması ve sonrasında daha düşük fiyattan geri alınmasına yönelik işlemlere deniyor.

Tesla hisselerini açığa satanlar yılbaşından bu yanan 276 milyon dolar artıdayken perşembe günü yaşanan yüzde 16 düzeyindeki artışla 1.4 milyar dolar eksiye düştüler ve böylece 1.7 milyar kaybetmiş oldu. 

Tesla'nın borsadaki toparlanması iyi çeyrek sonuçlarının yanı sıra Model 3 sedan aracının karlılığındaki iyimser havayla ilişkilendiriliyor. 

Elon Musk'ın kurucusu olduğu Tesla için bir kesim analist ve uzman şirketin üretimdeki hedeflerini tutturamaması ve sürekli nakit yakmasına dikkat çekerken başta Jim Chanos ve David Einhorn gibi fon yöneticileri olmak üzere Tesla'nın bu durumunu hisseleri açığa satarak kazanca dönüştürmeye çalışıyordu.

 

Elon Musk, twitter hesabından Einhorn'un Tesla'ya yönelik pozisyonunu değiştirmemesi üzerine dalga geçmeyi de ihmal etmedi. ABD ile yaşanan ticaret savaşına rağmen Elon Musk, geçtiğimiz günlerde Çin'de 5 milyar dolarlık fabrika kurmaya karar vermişti. Buna göre, 2020 yılına dek Çin'de de Model 3 üretimine başlanması planlanıyor.

2016 yılından bu yana yaşanan gelişmelere bakıldığında Wall Street'in açığa satışta uzman olarak gördüğü bu isimlerin toplam 4.7 milyar dolar kaybettiği ortaya çıkıyor. Açığa satışçılar özellikle nisan ayından beri devam eden Tesla hisselerindeki yükselişten ciddi yara aldı.

 

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