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Elon Musk, Çin'e 5 milyar dolarlık fabrika kuruyor

Elektrikli otomobilde dünyanın en büyük pazarı olan Çin'e dev bir yatırımcı geliyor. ABD ile yaşanan ticaret savaşına rağmen Elon Musk'ın kurucusu olduğu Tesla, Çin'de 5 milyar dolarlık fabrika kurmaya karar verdi. buna göre, 2020 yılına dek Model 3 üretimine başlanması planlanıyor

01.08.2018 - 14:07 | Güncelleme:

ABD ve Çin arası ticaret savaşı giderek büyürken, dünyanın en değerli elektrikli otomobil üreticisi Tesla'dan sürpriz bir hamle geldi.

Bloomberg News'a konuşan kaynaklar, Tesla'nın Çin'de 5 milyar dolarlık yatırımlar bir üretim fabrikası kuracağını söyledi. ABD merkezli şirket, yatırımın bir kısmı için sermaye arayışına çıkacak.

Kaynakların aktardığına göre Tesla, geçen ay yaptığı bir anlaşmayla Şanghay yakınlarına bir fabrika kurulması konusunda anlaşmaya vardı. 2020 yılına kadar da Model 3 üretimine başlanmış olacak.

ÇİN'İN YÜZDE 3'Ü TESLA

Elektrikli otomobillerin en büyük pazarı Çin'de yeni nesil enerjiyle çalışan, bataryalı, şarjlı hibrid ve yakıt pilli otomobillerin satışı 2017'de 777 bine ulaştı. Bu yılki tahmin ise 1 milyonu geçmesi. Hükümet, 2025'e kadar 7 milyon aracın satılmasını hedefliyor.

Geçen yıl satılan Tesla araçlarının miktarı ise 14 bin 779 adetti. Bu, ülkenin elektrikli otomobile piyasasının yüzde 3'üne denk geliyor ve Tesla'yı "En çok tercih edilen markalar" sıralamasında 10'ncu sıraya koyuyor. 2017'de Tesla'nın gelirlerinin yüzde 17'sini Çin oluşturdu.

ABD Başkanı Donald Trump. Çin'den ithal edilen 34 milyar dolar değerindeki 800'den fazla ürüne yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulamaya resmen başlatan Trump imzası, otomotiv sektörünü de vurdu. Zira, Çin de cevaben ABD'den ithal edilen ürünlere yüzde 40 ek gümrük tarifesi uygulamaya başladı.

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