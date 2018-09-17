Teşvik sonuçları yani, özel okul teşvik sonuçları için öğrenci ve velilerin heyecanlı bekleyişi sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı ( MEB) tarafından 7-14 Eylül'de gerçekleştirilen Özel okul teşvik tercihlerinin sonuçları açıklandı. Öğrenci ve veliler sonuçlara nereden ulaşabileceğini araştırıyor. Peki, Özel okul teşvik tercih sonuçları nasıl görüntülenir? İşte 2018 Özel okul teşvik tercih sonuçları MEB sorgulama sayfası...

ÖZEL OKUL TEŞVİK TERCİH SONUÇLARI 2018

Yerleştirme sonuçları 17 Eylül bugün saat 16.59'da açıklandı.

ÖZEL OKUL TEŞVİK TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

ÖZEL OKUL TEŞVİK TUTARLARI NE KADAR?

2018 yılı eğitim öğretim desteği verilen okul türleri, des tutarları ve öğrenci sayıları;

OKUL TÜRÜ DESTEK TUTARI İLK DEFA DESTEK VERİLECEK ÖĞRENCİ SAYISI Okul öncesi Eğitim Kurumu 3.290,00 6.000 İlkokul 3.960,00 15.000 Ortaokul 4.610,00 15.000 Lise 4.610,00 15.000 Temel Lise 3.960,00 24.000 TOPLAM 75.000

YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL YAPILDI?

Eğitim ve öğretim desteği yerleştirme işlemlerinde, yerleştirme puanları her sınıf seviyesinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınıyor.

Eğitim ve öğretim desteği verilecek öğrencilerin tespitinde Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit Formu’nda belirlenen toplam puanda eşitlik olması durumunda, öncelikle bir önceki yılın yılsonu başarı puanı yüksek olan, eşitliğin bozulmaması durumunda özürsüz devamsızlığı az olan öğrenci tercih edilecek. Eşitliğin yine bozulmaması halinde i se yaşı küçük olan öğrenci tercih edilecek.

Sınıf seviyelerinin her birine okulun destek kontenjanının yüzde 25’i kadar öğrenci yerleştirilir. Her sınıf seviyesine bina kontenjanının yüzde 25’inden fazla öğrenci yerleşemeyecek.

Temel liselerde 9, 1 0 ve 11’inci sınıf seviyesinin her birine, okulun eğitim ve öğretim desteği kontenjanının yüzde 20'si kadar; 12’nci sınıf seviyesine ise okulun destek kontenjanının yüzde 40'ı kadar öğrenci yerleştirilecek.

Bina kontenjanlarının boş kalan bölümlerine, özel okulu dışarıdan tercih eden öğrenciler ve özel okula kayıtlı olan öğrencilerden en yüksek puana göre öğrenciler yerleştirilecek olup, okulun bina kontenjanının dolması halinde ilgili özel okula kayıtlı öğrencilerden puan üstünlüğüne göre yerleştirme i şlemi yapılacak.

Öğrencilerin tercihleri sonucunda ilgili özel okul için iki yerleştirme puanı ilan edilecek. Yerleştirmede oluşan en düşük puanlar; kurum dışından yerleşen öğrenci ile okulun kayıtlı öğrencisinin en düşük puanları olacak.

Okulların eğitim ve öğretim destekli kontenjanlarının üzerinde destek kapsamında yerleştirme işlemi yapılmayacak.

Ek Yerleştirme işlemi için ayrıca tercih alınmayacak olup ilk tercihlere göre okulların boş kalan kontenjanlarına yukarıdaki esaslar doğrultusun da yerleştirme yapılacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ